Среднесрочно шансы на ослабление рубля высоки - BCS Express

Среднесрочно шансы на ослабление рубля по отношению к доллару США высоки, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Валютная пара USD/RUB в течение среды почти достигла цели в 50 руб./$1, что послужило поводом для активных покупок. Параллельно поддержку инструменту оказывали вербальные интервенции со стороны ЦБ и Минфина. Центробанк допустил возможность снятия ограничений для вывода валюты физлицами, а Минфин обозначил готовность проводить валютные интервенции опосредованно через валюты "дружественных" стран. В результате курс пары вернулся выше 53 руб.//$1 и по инерции может продолжить движение в ближайшие дни. Пик по налоговым платежам со стороны экспортеров подошел к концу, импорт может ускорить восстановление, в том числе за счет легализации параллельного импорта, эффект от регуляторных действий ЦБ и Минфина по стабилизации курса постепенно накапливается. Это дает участникам рынка повод наращивать позиции в долларах и евро, ожидая отскока", - пишет аналитик в комментарии.

Галактионов при этом отмечает, что пока нет гарантий, что ослабление рубля примет устойчивый характер. "Скорее, наоборот, после первой волны роста курса пары USD/RUB мы можем вновь увидеть снижение. Но среднесрочно шансы на рост инструмента высоки, что было бы выгодно не только держателям валюты, но и владельцам акций экспортеров", - указывает он.

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