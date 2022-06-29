Предпочтение в секторе телекомов - бумаги МТС - Инвестбанк Синара

Инвесторам стоит отдать предпочтение в телекоммуникационном секторе бумагам "МТС", считают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"Крупнейшие операторы связи в России, на наш взгляд, смогут генерировать приемлемые денежные потоки даже в сегодняшних условиях благодаря стабильному спросу на их услуги в сегментах B2C и B2G, хотя поставки оборудования представляют серьезные риски. В телекоммуникационном секторе мы отдаем предпочтение бумагам "МТС", учитывая лидирующее положение компании на российском рынке мобильной связи, ее большую гибкость в части капитальных затрат на развитие сети и привлекательную дивидендную доходность", - пишет эксперт Константин Белов.

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