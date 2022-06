"Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций США

Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций США, добавив бумаги Microsoft Corp. и Take-Two Interactive Software и убрав акции Bristol-Myers и Western Digital, сообщается в комментарии.

Таким образом, в топ-10 вошли акции Bank of America Corp., Walt Disney Co., Chevron Corp., Dominion Energy, BioМarin, Mosaic Co., Alphabet Inc., Wholesale Club Holdings Inc., Take-Two Interactive Software и Microsoft Corp.

"Мы ожидаем, что политические риски для крупных фармкомпаний вырастут перед промежуточными выборами в Конгресс США и фиксируем прибыль в бумагах Bristol-Myers (+34% с октября 2021 года). Также мы исключаем акции Western Digital на фоне падения цен на NAND память", - пишут эксперты.

"Мы тактически увеличиваем экспозицию на технологический сектор и добавляем бумаги Microsoft. Оценка акций с учетом рыночной позиции компании и ее фокуса на снижение операционных расходов выглядит привлекательно. Также мы включаем бумаги Take-Two Interactive на ожиданиях роста спроса на видеоигры на фоне летних распродаж игровых компьютеров и приставок, а также с учетом коррекции вниз более чем на 25% с начала года", - указывают аналитики.

