.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Фаворитами сектора девелоперов в 3К22 могут стать акции "ПИКа" и "Самолета" - BCS Express
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
29 июня 2022 года 16:52
Фаворитами сектора девелоперов в 3К22 могут стать акции "ПИКа" и "Самолета" - BCS Express
Фаворитами в третьем квартале текущего года среди российских строительных компаний могут стать акции "ГК ПИК" и "Самолета", считает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев. "Сильным драйвером для котировок акций российских строительных компаний во II квартале стали новости о снижении процентных ставок по льготной ипотеке с 9 до 7%. Фактор поддержки останется актуальным на протяжении как минимум III-IV кварталов. Не исключено, что программа льготной ипотеки продолжит действовать и после 2022 года. Ожидания по сектору на III квартал умеренно позитивные, фаворитами могут стать "ПИК" и "Самолет", - отмечает аналитик. "ПИК" интересен из-за лидирующих позиций в отрасли, хорошей географической диверсификации по рынкам, указывает Пучкарев. У компании высокая доля ипотечных сделок - 75% по итогам 2021 года, то есть эмитент должен получить ощутимый эффект на продажи благодаря снижению процентной ставки, обращает внимание эксперт инвесткомпании. Акции "Самолета" привлекательны за счет ожиданий опережающего рынок роста масштабов бизнеса, считает аналитик BCS Express. В 2021 году глава компании Антон Елистратов отмечал, что в 2022 году за счет вывода новых проектов в продажу компания надеется достичь 50 млрд руб. скорректированной EBITDA (28,5 млрд руб. по итогам 2021 года). Компания по итогам 2021 года заключила 79% контрактов в рамках ипотеки. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ДЕВЕЛОПЕРЫ-АНАЛИТИКА
.
30 июня 2022 года 09:50
Вероятна позитивная динамика на российском рынке акций на торгах в четверг, внимание инвесторов в первую очередь будет приковано к дивидендным бумагам, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Соловьев. По мнению эксперта, не исключен переход индекса Мосбиржи в диапазон 2400-2450... читать дальше
.30 июня 2022 года 09:22
"Финам" повысил рекомендацию для акций Nike Inc. с "держать" до "покупать", подтвердив при этом прогнозную стоимость бумаги на уровне $131,06 за штуку на июнь 2023 года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Котировки акций Nike с момента выпуска рекомендации от 1 июня... читать дальше
.30 июня 2022 года 09:20
Рынок акций США завершил торги в среду слабыми и разнонаправленными изменениями. Фондовые рынки АТР в основном снижаются в четверг, Китай и Гонконг растут на статданных. Цены на нефть стабильны на торгах в четверг, но завершают июнь в минусе. читать дальше
.30 июня 2022 года 09:06
Среднесрочно шансы на ослабление рубля по отношению к доллару США высоки, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов. "Валютная пара USD/RUB в течение среды почти достигла цели в 50 руб./$1, что послужило поводом для активных покупок. Параллельно поддержку инструменту оказывали вербальные... читать дальше
.29 июня 2022 года 19:10
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 30 июня в фокусе будут макростатистика и корпоративные события: - индексы деловой активности в секторе услуг и промышленности Китая в июне... читать дальше
.29 июня 2022 года 18:45
Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" ожидают роста цен на алмазы из-за их дефицита, однако стоимость бриллиантов на розничном рынке в России сейчас считают завышенной и поэтому предпочитают акции "АЛРОСА". "Госдума одобрила в первом чтении законопроект об отмене НДС на покупку бриллиантов,... читать дальше
.29 июня 2022 года 18:01
Инвесторам стоит отдать предпочтение в телекоммуникационном секторе бумагам "МТС", считают аналитики "Инвестиционного банка Синара". "Крупнейшие операторы связи в России, на наш взгляд, смогут генерировать приемлемые денежные потоки даже в сегодняшних условиях благодаря стабильному спросу на их... читать дальше
.29 июня 2022 года 17:37
Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций США, добавив бумаги Microsoft Corp. и Take-Two Interactive Software и убрав акции Bristol-Myers и Western Digital, сообщается в комментарии. Таким образом, в топ-10 вошли акции Bank of America Corp., Walt Disney Co.,... читать дальше
.29 июня 2022 года 17:17
Бумаги американского банковского сектора в последнее время показывали умеренно негативную динамику вместе с индексом S&P 500, успешное прохождение стресс-тестов может позитивно сказаться на котировках акций эмитентов финансового сектора перед сезоном отчетности в июле, сообщается в обзоре... читать дальше
.29 июня 2022 года 16:30
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции Micron Technology с целью $44 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 23,95%, стоп-приказ: $61,61, говорится в комментарии инвестиционной компании. Повышение процентных ставок в США оказывает... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.