Фаворитами сектора девелоперов в 3К22 могут стать акции "ПИКа" и "Самолета" - BCS Express

Фаворитами в третьем квартале текущего года среди российских строительных компаний могут стать акции "ГК ПИК" и "Самолета", считает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев.

"Сильным драйвером для котировок акций российских строительных компаний во II квартале стали новости о снижении процентных ставок по льготной ипотеке с 9 до 7%. Фактор поддержки останется актуальным на протяжении как минимум III-IV кварталов. Не исключено, что программа льготной ипотеки продолжит действовать и после 2022 года. Ожидания по сектору на III квартал умеренно позитивные, фаворитами могут стать "ПИК" и "Самолет", - отмечает аналитик.

"ПИК" интересен из-за лидирующих позиций в отрасли, хорошей географической диверсификации по рынкам, указывает Пучкарев. У компании высокая доля ипотечных сделок - 75% по итогам 2021 года, то есть эмитент должен получить ощутимый эффект на продажи благодаря снижению процентной ставки, обращает внимание эксперт инвесткомпании.

Акции "Самолета" привлекательны за счет ожиданий опережающего рынок роста масштабов бизнеса, считает аналитик BCS Express. В 2021 году глава компании Антон Елистратов отмечал, что в 2022 году за счет вывода новых проектов в продажу компания надеется достичь 50 млрд руб. скорректированной EBITDA (28,5 млрд руб. по итогам 2021 года). Компания по итогам 2021 года заключила 79% контрактов в рамках ипотеки.

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