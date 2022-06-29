"Финам" открыл торговую идею "продавать акции Micron Technology с целью $44 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 23,95%, стоп-приказ: $61,61, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Повышение процентных ставок в США оказывает давление на котировки акций Micron Technology, на фоне ожиданий рецессии общий нисходящий тренд по рынку в ближайшее время может продолжиться, отмечают аналитики.

"С технической точки зрения после пробоя уровня поддержки $65 нисходящая тенденция продолжается. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $61,61 риск на портфель составит 0,65%", - указывают в "Финаме".

Micron Technology - один из лидеров по производству чипов памяти DRAM, NAND, флэш-памяти и SSD-накопителей.

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