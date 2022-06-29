"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги X5 с целью 1480 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции X5 Retail Group с целью 1480 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: выше 1050 рублей, потенциальная доходность: 49%, стоп-приказ: 890 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Согласно принятой компанией стратегии, X5 планирует занять 15% рынка продовольственной розницы и 20% рынка e-grocery к 2023 году. Сейчас компания занимает около 13% и 15% соответственно. Эмитент также планирует нарастить долю цифровых бизнесов в общей выручке до 5% против 2,2% в 2021 году и 1% в 2020 году. Целевые финансовые метрики включают: CAGR выручки более 10% в 2020-2023 гг., маржинальность EBITDA свыше 7%, увеличение CAPEX в пределах темпа роста выручки. Совет директоров не стал пересматривать стратегию, что позитивно для оценки будущих показателей компании. Кроме того, X5 Group сможет частично заменить импортные товары продукцией с внутреннего рынка. Риски, связанные с импортом продукции, уже заложены в стоимость бумаг, как и риски, связанные с материнской компанией", - отмечают эксперты.

"С технической точки зрения бумага пытается закрепиться выше уровня сопротивления. Открывать позицию стоит от уровня выше 1050 рублей с целью 1480 рублей. При покупке на 5% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 890 рублей риск на портфель составит 0,50%", - указывают в "Финаме".

X5 Retail Group один из ведущих федеральных ритейлеров России, управляет торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток", "Чижик" и "Карусель". Группа насчитывает около 19,2 тыс. магазинов в 66 субъектах РФ. Магазины сети представлены в семи из восьми федеральных округов. Также X5 управляет сервисами Vprok.ru, 5Post и "Много лосося".

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