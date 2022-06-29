Дальнейшее снижение цены акций Nike маловероятно - Инвестбанк Синара

Американский фондовый рынок уже справедливо оценил финансовые результаты и неубедительные прогнозы компании Nike Inc. по выручке и рентабельности на 2023 год, поэтому дальнейшее снижение котировок бумаг эмитента не ожидается, говорится в комментарии аналитиков "Инвестиционного банка Синара".

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