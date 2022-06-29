S&P 500 будет торговаться в среду, скорее всего, в диапазоне 3810-3860п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 будет торговаться в среду, скорее всего, в диапазоне 3810-3860 пунктов, полагают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 продолжает коррекцию в рамках нисходящего тренда. RSI приблизился к нейтральному уровню. MACD сигнализирует о возможном развитии восходящего движения", - отмечают эксперты в комментарии.

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