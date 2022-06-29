Отмена репатриации валютной выручки вряд ли остановит укрепление рубля - "Локо-Инвест"

Отмена репатриации валютной выручки и другие подобные меры не остановят укрепление рубля, полагает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Рост рубля - следствие сохранение высокого торгового профицита, курса на девалютизацию банковских балансов (из-за санкций) и комбинации завершившегося налогового и предстоящего дивидендного периода, - отмечает эксперт. - Власти оптимальным видят курс в 70-80 руб./$1, видимо, ориентируясь прежде всего на бюджет и экспортеров/часть промышленности. Но 50% ВВП обеспечивается потреблением, еще 20% - инвестициями, которые, скорее, выигрывают от крепкого рубля. Доля же ненефтегазового экспорта и госпотребления - около 18% ВВП каждый. Да, нужно учитывать вторичные эффекты на потребление/инвестиции от ухудшения положения экспортеров/производителей, но однозначно утверждать, что текущий курс исключительно губителен для экономики, мы не готовы. Из-за "добровольных" санкций несырьевой экспорт может быть ограничен и при более слабом рубле, а для части отраслей доступ к импорту критичен для текущей деятельности".

Из-за сильного профицита торговли и санкционных рисков/девалютизации эффективных инструментов остановить рост рубля нет, полагает Полевой. Отмена репатриации валютной выручки и другие подобные меры значимого эффекта, по его мнению, не дадут. Поэтому его резкого разворота пока эксперт не ждет, дивидендный/санкционный фактор краткосрочно продолжит поддерживать рубль.

"Покупка "дружественных" валют в рамках нового бюджетного правила остановить дальнейшее укрепление рубля, возможно, сможет, но важны детали, как эта схема будет работать, да и запуск механизма покупок потребует выделения ресурсов (т.е. ограничения расходов). Поэтому стоит ждать дополнительной информации от правительства. Дальнейшее снижение ставки ЦБ с целью поддержки спроса позволит сдержать чрезмерный и устойчивый рост рубля, сохранение политики инфляционного таргетирования выглядит предпочтительнее, чем контроль над курсом", - пишет эксперт инвесткомпании.

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