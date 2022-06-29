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29 июня 2022 года 14:33
Контролируемый курс рубля создаст условия для привлечения инвестиций - "Фридом Финанс"
Контролируемый курс рубля создаст условия для привлечения инвестиций, говорится в комментарии начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгия Ващенко. "29 июня на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей глава Банка России Эльвира Набиуллина предположила, что цикл смягчения денежно-кредитной политики может растянуться на 2-2,5 года. Возможность снижения ставки будет определяться темпами роста цен. Сроки, в которые удастся обуздать инфляцию, в основном будут зависеть от бюджетной политики и внешней торговли. Консервативный сценарий предполагает, что высокая инфляция сохранится продолжительное время, а таргет 4% будет достигнут лишь в 2024г, причем, возможно, даже во втором полугодии. В течение этого периода может применяться умеренно жесткая денежно-кредитная политика", - отмечает эксперт. По мнению Ващенко, плавающий курс рубля не означает отсутствия валютной политики, но сейчас она не реализуется. Это привело к резкому снижению биржевого курса пары USD/RUB. Причем импорт не стал дешевле для потребителя, просто отчисления экспортеров в бюджет стали меньше в рублевом выражении. "По итогам текущего года экспорт может сократиться и в долларовом исчислении (на 17-21% по оценке ЦБ РФ), - полагает аналитик. - Снижение налоговых поступлений приведет к необходимости повышать эмиссию рублей, что, в свою очередь, будет подпитывать инфляцию. Государство вскоре может перейти к ужесточению валютной политики, что сделает плавающий курс более будет контролируемым и прогнозируемым, а также создаст условия для привлечения инвестиций из дружественных стран". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-АНАЛИТИКА
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