Добыча нефти в РФ восстанавливается на фоне переориентации на азиатские рынки - Райффайзенбанк

Добыча нефти в РФ восстанавливается на фоне переориентации на азиатские рынки, отмечается в обзоре Райффайзенбанк.

"Котировки нефти марки Brent в последние недели опустились с локальных максимумов более $120/барр. до уровня $110-115/барр. преимущественно на фоне роста опасений относительно возможной рецессии в мировой экономике и последующего за этим сокращения спроса на сырье. В то же время, динамика котировок российского сорта Urals говорит о постепенном сокращении спреда к эталонной марке Brent до $20-25/барр. в июне 2022г против $35/барр. в апреле. Судя по всему, сужение дисконта происходит на фоне продолжающейся переориентации нефтяных потоков из РФ на альтернативные рынки, что подтверждают данные о росте закупок российской нефти Китаем в мае 2022г (+55% г./г.) до нового рекорда почти в 2 млн баррелей в сутки", - пишет аналитик Андрей Захаров.

Эксперт указывает, что увеличение поставок на азиатские рынки и сезонный рост спроса на топливо на внутреннем рынке позволили российским компаниям увеличить добычу нефти и газового конденсата в июне 2022г (по данным СМИ, на 5% м./м. до 10,7 млн баррелей в сутки).

"Таким образом, добыча практически восстановилась до уровней начала года (11 млн барр. в сутки) после ее падения на 1 млн барр. в сутки в апреле 2022г на фоне проблем со сбытом сырой нефти и нефтепродуктов в Европе. Тем не менее, мы ожидаем, что к концу года добыча в России все же может опуститься ниже 9 млн барр. в сутки на фоне вступления в силу эмбарго ЕС на российскую нефть и нефтепродукты, а в целом по итогам 2022г она может сократиться на 6% г./г. до 9,9 млн барр. в сутки", - прогнозирует стратег банка.

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