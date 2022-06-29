.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Добыча нефти в РФ восстанавливается на фоне переориентации на азиатские рынки - Райффайзенбанк
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
29 июня 2022 года 13:50
Добыча нефти в РФ восстанавливается на фоне переориентации на азиатские рынки - Райффайзенбанк
Добыча нефти в РФ восстанавливается на фоне переориентации на азиатские рынки, отмечается в обзоре Райффайзенбанк. "Котировки нефти марки Brent в последние недели опустились с локальных максимумов более $120/барр. до уровня $110-115/барр. преимущественно на фоне роста опасений относительно возможной рецессии в мировой экономике и последующего за этим сокращения спроса на сырье. В то же время, динамика котировок российского сорта Urals говорит о постепенном сокращении спреда к эталонной марке Brent до $20-25/барр. в июне 2022г против $35/барр. в апреле. Судя по всему, сужение дисконта происходит на фоне продолжающейся переориентации нефтяных потоков из РФ на альтернативные рынки, что подтверждают данные о росте закупок российской нефти Китаем в мае 2022г (+55% г./г.) до нового рекорда почти в 2 млн баррелей в сутки", - пишет аналитик Андрей Захаров. Эксперт указывает, что увеличение поставок на азиатские рынки и сезонный рост спроса на топливо на внутреннем рынке позволили российским компаниям увеличить добычу нефти и газового конденсата в июне 2022г (по данным СМИ, на 5% м./м. до 10,7 млн баррелей в сутки). "Таким образом, добыча практически восстановилась до уровней начала года (11 млн барр. в сутки) после ее падения на 1 млн барр. в сутки в апреле 2022г на фоне проблем со сбытом сырой нефти и нефтепродуктов в Европе. Тем не менее, мы ожидаем, что к концу года добыча в России все же может опуститься ниже 9 млн барр. в сутки на фоне вступления в силу эмбарго ЕС на российскую нефть и нефтепродукты, а в целом по итогам 2022г она может сократиться на 6% г./г. до 9,9 млн барр. в сутки", - прогнозирует стратег банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-НЕФТЬ-АНАЛИТИКА
.
30 июня 2022 года 09:50
Вероятна позитивная динамика на российском рынке акций на торгах в четверг, внимание инвесторов в первую очередь будет приковано к дивидендным бумагам, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Соловьев. По мнению эксперта, не исключен переход индекса Мосбиржи в диапазон 2400-2450... читать дальше
.30 июня 2022 года 09:22
"Финам" повысил рекомендацию для акций Nike Inc. с "держать" до "покупать", подтвердив при этом прогнозную стоимость бумаги на уровне $131,06 за штуку на июнь 2023 года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Котировки акций Nike с момента выпуска рекомендации от 1 июня... читать дальше
.30 июня 2022 года 09:20
Рынок акций США завершил торги в среду слабыми и разнонаправленными изменениями. Фондовые рынки АТР в основном снижаются в четверг, Китай и Гонконг растут на статданных. Цены на нефть стабильны на торгах в четверг, но завершают июнь в минусе. читать дальше
.30 июня 2022 года 09:06
Среднесрочно шансы на ослабление рубля по отношению к доллару США высоки, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов. "Валютная пара USD/RUB в течение среды почти достигла цели в 50 руб./$1, что послужило поводом для активных покупок. Параллельно поддержку инструменту оказывали вербальные... читать дальше
.29 июня 2022 года 19:10
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 30 июня в фокусе будут макростатистика и корпоративные события: - индексы деловой активности в секторе услуг и промышленности Китая в июне... читать дальше
.29 июня 2022 года 18:45
Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" ожидают роста цен на алмазы из-за их дефицита, однако стоимость бриллиантов на розничном рынке в России сейчас считают завышенной и поэтому предпочитают акции "АЛРОСА". "Госдума одобрила в первом чтении законопроект об отмене НДС на покупку бриллиантов,... читать дальше
.29 июня 2022 года 18:01
Инвесторам стоит отдать предпочтение в телекоммуникационном секторе бумагам "МТС", считают аналитики "Инвестиционного банка Синара". "Крупнейшие операторы связи в России, на наш взгляд, смогут генерировать приемлемые денежные потоки даже в сегодняшних условиях благодаря стабильному спросу на их... читать дальше
.29 июня 2022 года 17:37
Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций США, добавив бумаги Microsoft Corp. и Take-Two Interactive Software и убрав акции Bristol-Myers и Western Digital, сообщается в комментарии. Таким образом, в топ-10 вошли акции Bank of America Corp., Walt Disney Co.,... читать дальше
.29 июня 2022 года 17:17
Бумаги американского банковского сектора в последнее время показывали умеренно негативную динамику вместе с индексом S&P 500, успешное прохождение стресс-тестов может позитивно сказаться на котировках акций эмитентов финансового сектора перед сезоном отчетности в июле, сообщается в обзоре... читать дальше
.29 июня 2022 года 16:52
Фаворитами в третьем квартале текущего года среди российских строительных компаний могут стать акции "ГК ПИК" и "Самолета", считает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев. "Сильным драйвером для котировок акций российских строительных компаний во II квартале стали новости о снижении процентных... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.