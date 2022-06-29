Акции НОВАТЭКа интересны для покупок в настоящее время - "Солид Брокер"

Аналитики "Солид Брокер" считают интересными акции "НОВАТЭКа" для покупки на текущих уровнях с целевой ценой 2230 руб. за штуку в перспективе года, что предполагает потенциальную доходность 139%, говорится в комментарии инвесткомпании.

Эксперты указывают на положительные факторы инвестиционной идеи:

- Самая стабильная ростовая нефтегазовая компания РФ.

- Самая высокомаржинальная крупная нефтегазовая компания в мире (маржинальность скорр. EBITDA 64% по итогам 2021г).

- Перспективный план СПГ-проектов на Ямале до 2030г: добыча СПГ должна вырасти в 3 раза к 2030г.

- Запуск в 2023г СПГ-проекта Арктик СПГ-2.

- Высокие цены на газ и нефть с высокой долей долгосрочных контрактов, что будет сглаживать среднюю цену реализации в случае коррекции.

- Исторически дешевая оценка по основным мультипликаторам.

- Высокая защищенность от санкций Запада из-за больших долей иностранных нефтегазовых компаний в капитале "НОВАТЭКа" и его проектах.

- Программа байбэка на $1 млрд. и выплата 50% чистой прибыли на дивиденды.

- Околонулевой чистый долг.

Аналитики "Солид Брокер" отмечают также негативные факторы и риски:

- Риск падения цен на нефть и газ.

- Проблемы с модернизацией и новыми проектами из-за отсутствия импортных компонентов и зарубежных подрядчиков.

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