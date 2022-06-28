Акции Газпрома привлекательны для покупок на текущих ценовых уровнях - "Солид Брокер"

Аналитики "Солид Брокер" считают интересными акции "Газпрома" для покупки на текущих уровнях с целевой ценой 480 руб. за штуку в перспективе года, что предполагает потенциальную доходность 52%+дивиденды, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Впереди на этой неделе нас ждет важное событие: ГОСА "Газпрома", на котором должны утвердить дивиденды. Мы считаем, что вероятность одобрения близка к 100%. Государство заинтересовано в деньгах "Газпрома", в том числе в виде дивидендов, да и миноритарные акционеры, не считая застрявших в АДР, также ждут дивиденды. Поэтому ждем дивидендного ралли "Газпрома" после 30 июня вплоть до фактической дивидендной отсечки 18 июля", - пишут аналитики.

Эксперты указывают на положительные факторы инвестиционной идеи:

- Ралли по ценам на газ в Европе и острый спрос на газ в мире.

- Высокая цена на нефть в рублях и рекордные доходы нефтяного подразделения - "Газпром нефти".

- Ожидаемая рекордная прибыль по итогам 2021г и 2022г.

- Переход на дивполитику от 50% скорректированной чистой прибыли.

- Ожидаемые рекордные дивиденды за всю историю компании.

- Заинтересованность менеджмента и государства в рекордных дивидендах и росте капитализации

Аналитики "Солид Брокер" отмечают также негативные факторы и риски:

- Риск падения объемов продаж в Европу из-за решения о продаже в рублях.

- Риск падения цен на нефть.

- Проблемы с модернизацией и новым бурением из-за отсутствия импортных компонентов и зарубежных подрядчиков

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