Актуальный диапазон для индекса Мосбиржи - 2370-2450п - ПСБ

Актуальным диапазоном для индекса Мосбиржи на ближайшие дни является уровень 2370-2450 пунктов, полагает ведущий аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"После провала в начале торгов, когда индекс Мосбиржи опустился ниже отметки 2400 пунктов, российский фондовый рынок во второй половине дня восстановил все потери, завершив день в небольшом минусе. Несмотря на это, наибольшую поддержку индексу оказали бумаги TCS Group, ВТБ, "Газпрома", а также обыкновенные акции "Сургутнефтегаза", - комментирует ситуацию эксперт.

На взгляд аналитика, сильно выделялись депозитарные расписки Petropavlovsk: "Кроме новостей о том, что страны "Большой семёрки" и ЕС планируют ввести запрет на импорт золота из России, на бумагах компании негативно сказывается также изменение котировального списка. Расписки Petropavlovsk с сегодняшнего дня перенесены в 3 котировальный список. Это негативное событие для бумаг, так как накладывает ряд ограничений".

Под выраженным давлением были также акции "АЛРОСА", что, на взгляд Головинова, больше связано с техническим фактором.

Эксперт выделил растущие две последние сессии акции "Аэрофлота". Правительство России утвердило программу развития отрасли авиаперевозок до 2030г, на которую будет направлено 770 млрд рублей. Аналитик считает, что потенциал роста бумаг "Аэрофлота" ограничен, так как сохраняется высокая степень неопределённости с поддержкой зарубежных самолётов и ограничения на рейсы в западные страны.

"Благодаря тому, что индекс Мосбиржи смог остаться выше уровня 2400 пунктов, мы по-прежнему считаем, что актуальный диапазон для индекса в ближайшие дни 2370-2450 пунктов", - резюмирует эксперт ПСБ.

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