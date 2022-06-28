"Финам" понизил рекомендацию для акций JD.com до "держать"

"Финам" понизил рекомендацию для акций JD.com Inc. с "покупать" до "держать" в связи с достижением целевого уровня, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Акции JD.com с момента выпуска аналитического обзора от 18 апреля принесли инвесторам доходность в размере 17,2% и достигли своего целевого уровня. В 1К22 JD.com удалось сохранить высокие темпы роста за счет приверженности электронной коммерции, несмотря на то что розничные продажи в Китае в марте и апреле зафиксировали отрицательную динамику из-за локдауна. Мы ожидаем, что доля онлайн-продаж в Китае в общем объеме розничных продаж в 2022г значительно вырастет, что благоприятно для JD.com. Компания удачно выстраивает логистику, имея обширную инфраструктуру, и не испытывает особых проблем с цепочками поставок", - пишет аналитик Ксения Лапшина.

По акциям JD.com с листингом в Гонконге целевая цена на апрель 2023г составляет HKD263,80. По ADS JD.com с листингом в США целевая цена - $57,80, констатирует эксперт.

JD.com - китайская технологическая компания, входит в число ведущих провайдеров информации в интернете в КНР. JD является одним из ведущих игроков в отрасли электронной коммерции в Китае и владеет одноименной онлайн-платформой с 581 млн ежегодно активных покупателей (по состоянию на 1К22).

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