"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги Halliburton с целью $40

"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги TCS Group с целью $40 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 24,2%, стоп-приказ: $28, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты подчеркивают, что нефтяные котировки все еще сохраняют потенциал роста в среднесрочной перспективе по мере восстановления мировой экономики. Основным бенефициаром роста цен на нефть остается энергетический сектор, в частности, такие крупные нефтесервисные компании, как Halliburton.

"С точки зрения технического анализа цена акции оттолкнулась от линии поддержки. Идея на рост бумаги с целью $40. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $28 риск на портфель составит 0,91%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,86", - указывают аналитики инвесткомпании.

Halliburton - американская транснациональная корпорация, одна из крупнейших в мире компаний, оказывающих сервисные услуги в нефте- и газодобывающей отрасли.

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