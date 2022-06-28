S&P 500 проведет торги вторника, скорее всего, в диапазоне 3850-3930п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую во вторник торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3850-3930 пунктов, полагают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 продолжает коррекцию в рамках нисходящего тренда. MACD подает неуверенные сигналы к развороту, в то время как RSI приблизился к нейтральному уровню. Бенчмарк может встретить сопротивление вблизи психологически значимого уровня 4000 пунктов. Поддержка по-прежнему находится недалеко от нижней границы канала", - отмечают эксперты в комментарии.

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