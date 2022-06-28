"Финам" присвоил рекомендацию "лучше рынка" бумагам ФосАгро

"Финам" присвоил рекомендацию "лучше рынка" бумагам ПАО "ФосАгро", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Акции "ФосАгро" показывают лучшую динамику среди ликвидных бумаг российских эмитентов. Прочные позиции эмитента на ключевых рынках делают риски санкций против компании минимальными в условиях дефицита удобрений и продовольствия в мире, а высокие цены на фосфорсодержащие и азотные удобрения обещают сильные результаты в текущем году. Оценку компании затрудняет отказ от публикации отчетности, однако при этом "ФосАгро", в отличие от многих других компаний, не отказалась от выплаты рекордных итоговых дивидендов за 2021 год и не исключает возможность выплаты промежуточных дивидендов в 2022 году, что позитивно для ее бумаг. С учетом всех факторов мы присваиваем им рекомендацию "лучше рынка", - указывает эксперт Алексей Калачев.

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