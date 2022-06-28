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28 июня 2022 года 13:44
Сильных фундаментальных факторов для падения цены золота пока нет - "Финам"
Сильных фундаментальных факторов для падения цены золота пока нет, сообщается в комментарии ведущего аналитика "Финама" Александра Потавина. "Котировки золота продолжают "пилить" в диапазоне $1810-1850 за тройскую унцию. Курс американского доллара в понедельник немного ослаб, это удерживает котировки золота от снижения в сторону минимумов года на $1780. Сильных фундаментальных факторов для падения цен на драгметалл пока не наблюдается", - отмечает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-ЗОЛОТО-АНАЛИТИКА
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