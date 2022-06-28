Сильных фундаментальных факторов для падения цены золота пока нет - "Финам"

Сильных фундаментальных факторов для падения цены золота пока нет, сообщается в комментарии ведущего аналитика "Финама" Александра Потавина.

"Котировки золота продолжают "пилить" в диапазоне $1810-1850 за тройскую унцию. Курс американского доллара в понедельник немного ослаб, это удерживает котировки золота от снижения в сторону минимумов года на $1780. Сильных фундаментальных факторов для падения цен на драгметалл пока не наблюдается", - отмечает эксперт.

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