"Финам" рекомендует покупать акции Block с прогнозной ценой $90,4

"Финам" рекомендует покупать акции Block Inc. с прогнозной стоимостью $90,4 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 27,4% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Финтех и цифровые платежи можно смело отнести к инновационным отраслям, которые кардинально меняют принципы финансового взаимодействия бизнеса и частных лиц и облегчают совершение любых финансовых операций. Даже пандемия и существенное сокращение деловой активности не помешали Block сойти со своей траектории роста. В 2015-2021 гг. среднегодовые темпы роста выручки компании составили 55%, а валовой прибыли - 51%. С момента IPO в 2015 году выручка Block выросла в 14 раз, а валовая прибыль - в 12 раз. Просадка цены акций на 55% с начала года способствовала устранению переоценки компании относительно аналогов, что делает Block хорошим кандидатом для долгосрочного портфеля", - пишет эксперт Ксения Лапшина.

Block Inc. - американская технологическая компания, разработчик решений для приема и обработки электронных платежей. Block входит в число лидеров в отрасли цифровых платежей по объему транзакций и количеству клиентов.

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