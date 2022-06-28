"Финам" рекомендует покупать акции Bank of America с прогнозной ценой $37,6

"Финам" рекомендует покупать акции Bank of America Corp. с прогнозной стоимостью $37,6 за штуку на июнь 2023 года, что предполагает потенциал роста 17,3% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании

"Мы сохраняем позитивный взгляд на перспективы бизнеса Bank of America, несмотря на значительные макроэкономические и геополитические риски. Рецессия в глобальной экономике в ближайшие годы, на наш взгляд, не является неизбежной, и эмитент продолжит чувствовать себя относительно неплохо в финансовом плане, выигрывая от продолжения повышения, пусть и более медленными темпами, глобальной экономической активности", - указывает эксперт Игорь Додонов.

Bank of America Corp. - крупный американский финансовый конгломерат, оказывающий весь спектр финансовых услуг физическим и юридическим лицам, правительствам и мировым корпорациям. Входит в четверку ведущих финансовых холдингов США, где занимает второе место по величине активов вслед за JPMorgan Chase & Co., а также является лидером по объему привлеченных розничных депозитов и кредитованию малого бизнеса в Штатах.

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