Котировки ОФЗ сохраняют потенциал дальнейшего роста - ПСБ

Ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ поддерживают оптимизм на рынке ОФЗ, котировки рублевых гособлигаций сохраняют потенциал дальнейшего роста, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Основным драйвером рынка рублевых облигаций остаются ожидания снижения ключевой ставки ЦБР. Кроме того, покупки ОФЗ стимулирует снижение ставок по депозитам в банках и ожидаемое сокращение объема гособлигаций в обращении в связи с плановым погашением ОФЗ на 1 трлн руб. во втором полугодии этого года. По нашим оценкам, котировки рублевых гособлигаций сохраняют потенциал дальнейшего роста. По мере снижения ключевой ставки ЦБР ждем снижения доходности 10-летних ОФЗ в диапазон 8-8,5% годовых", - указывает эксперт в комментарии.

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