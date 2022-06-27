Индекс Мосбиржи может подняться до 2450 пунктов - ПСБ

Индекс Мосбиржи может подняться до 2450 пунктов, если ему удастся закрепиться на уровнях выше 2400 пунктов, полагает ведущий аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Российский фондовый рынок в понедельник смог подрасти, проигнорировав увеличения санкционных рисков после прошедшего саммита G7. Индекс Мосбиржи восстановился после утренней просадки, сумев завершить день выше отметки 2400 пунктов. Поддержку индексу оказали бумаги финансового сектора, а также подорожавшие депозитарные расписки. Среди ключевых сегментов сильнее остальных вырос сектор финансового во главе с бумагами Сбербанка и ВТБ. Акции крупнейших российских банков растут уже почти две недели. На наш взгляд, инвесторы считают, что основной санкционный шок для Сбера и ВТБ уже позади, а снижение ставок по ипотеке и кредитам подогревает интерес к бумагам", - пишет эксперт.

Головинов вновь выделил акции "Газпрома", стоимость которых стабилизовалась после отката из-за возможного введения надбавки к НДПИ. Аналитик считает, что вплоть до ГОСА, где акционеры окончательно определятся с дивидендами за 2021г, бумаги компании будут находиться вблизи отметки 295-300 рублей.

"Сектор добычи и металлургии стал аутсайдером из-за падения бумаг "Норникеля" и золотодобытчиков. Среди прочих бумаг выделим сильный рост депозитарных расписок потребсектора. На наш взгляд, в случае закрепления индекса Мосбиржи выше отметки 2400 пунктов, он может продолжить двигаться к верхней границе бокового коридора, который находится на отметке 2450 пунктов", - указывает аналитик банка.

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