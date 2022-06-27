"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Nike с целью $134

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Nike Inc. с целью $134 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18%, стоп-приказ: $102, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики напоминают, что Nike опубликует финансовую отчетность в понедельник, 27 июня. Аналитики ожидают роста выручки до $12,09 млрд и прибыли на акцию $0,80. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а прогнозы на следующий квартал будут благоприятными, рынок может заложить текущий позитив в стоимость. Аналитики Baird прогнозируют, что продажи Nike в Китае окажутся выше консенсуса. Bank of America также настроен позитивно и ожидает, что Nike заявит о возобновлении работы в Азии и перспективах дальнейшего развития. Однако банк напомнил, что колебания курсов валют работают против Nike и могут повлиять на прогнозы.

"С точки зрения технического анализа бумага предпринимает попытки выйти из нисходящего тренда. Открывать позицию стоит на 4,5% от портфеля. При выставлении стоп-приказа на уровне $102 риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,9", - указывают эксперты "Финама".

Nike Inc. - американская транснациональная компания, специализирующаяся на спортивной одежде и обуви. С 20 сентября 2013 года входит в Промышленный индекс Доу Джонса. Nike является самым дорогим спортивным брендом в мире по версии Forbes.

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