"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Московской биржи" с целью 110 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20,64%, стоп-приказ: 83 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что объемы торгов существенно снизились в последнее время, и это повлияло на доходы биржи. После возобновления сделок с участием иностранных инвесторов можно ожидать постепенного восстановления объемов торгов.

С технической точки зрения идет формирование разворота, возможен пробой уровня сопротивления 90 руб. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 83 руб. риск на портфель составит 0,90%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,30", - указывают аналитики "Финама".

ПАО "Московская биржа" - крупнейший российский биржевой холдинг, является организатором торгов акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка, драгоценными металлами, зерном и сахаром.

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