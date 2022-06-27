Цены акций Delta Air Lines, United Airlines и American Airlines могут оказаться под давлением в ближайшее время - Инвестбанк Синара

Котировки акций американских авиаперевозчиков Delta Air Lines, United Airlines Holdings и American Airlines Group могут оказаться под давлением в ближайшее время, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"В отрасли авиаперевозок США наблюдается нехватка кадров, из-за чего компании продолжают отменять рейсы с целью поддержания эффективности. В ряде компаний количество полетов в летний период сократится на 15% от прежних планов. Мы полагаем, в сложившейся ситуации котировки акций Delta Air Lines, United Airlines и American Airlines могут испытывать давление", - отмечают эксперты в обзоре.

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