Акции Hershey привлекательны для долгосрочных инвестиций - BCS Express

Акции Hershey Co. привлекательны для долгосрочных инвестиций, полагает эксперт BCS Express Павел Гаврилов.

"Hershey - один из классических примеров акций стоимости. Ожидать бурного роста в них не стоит, разве что сегмент снеков продолжит быстрый подъем. Финансовая стабильность, грамотное управление и расширение бизнеса делают акции компании привлекательными в долгосрочной перспективе. Их можно рассмотреть к покупке даже от текущих уровней с целью роста к $225-235 на горизонте полугода", - отмечает эксперт.

По мнению Гаврилова, компания имеет следующие перспективы:

- Маркетинг против инфляции: благодаря ценовой власти Hershey может просто переложить рост стоимости какао и сахара в цену продукции и чувствовать себя хорошо во время роста инфляции. По оценке аналитика, справиться с ростом цен компании помогают и продуманные маркетинговые ходы.

- Рост ассортимента: компания за последние годы провела множество сделок M&A, что расширило ассортимент продукции и позволило выйти на новые рынки, в том числе, снеков. Также новинки появляются благодаря тому, что Hershey следует за трендами, вводя продукцию без сахара и насыщенную белком. Эта тактика позитивна для финансовых показателей в долгосрочной перспективе, полагает Гаврилов.

Hershey Co. - одна из ведущих кондитерских компаний в мире, входящая в топ-5 по выручке. Компания основана в 1894 г. и стала публичной в 1927 г.

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