S&P 500 проведет торги в понедельник в диапазоне 3890-4000п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торговую сессию в понедельник в диапазоне 3890-4000 пунктов, считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 продолжает коррекцию в рамках нисходящего тренда. RSI приблизился к нейтральному уровню. Бенчмарк может встретить сопротивление вблизи психологически значимого уровня 4000 пунктов. Поддержка по-прежнему находится вблизи нижней границы канала", - пишут эксперты.

Накануне МВФ понизил ожидания роста ВВП США на 2022г с 3,7% до 2,9%, а также пересмотрел аналогичный показатель на 2023г с 2,3% до 1,7%, отмечается также в комментарии. Прогноз ФРС, данный на июньском заседании, был еще более консервативным и предполагал повышение реального ВВП на 1,7% в 2022г и 2023г. В МВФ отметили "существенный риск" того, что текущие препятствия для роста окажутся более продолжительными, чем ожидалось ранее.

"При этом эксперты МВФ полагают, что США удастся избежать рецессии, поскольку заблаговременное ужесточение политики ФРС поможет снизить инфляцию и защитить реальные доходы населения. Однако на прошлой неделе глава Федрезерва Джером Пауэлл, наоборот, допустил, что рецессия - один из возможных сценариев. Некоторые стратеги также повышают вероятность экономического спада на фоне ужесточения риторики ФРС", - указывают аналитики "Фридом Финанс".

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