BCS Express назвал топ-5 облигаций на текущую неделю

BCS Express назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли ГидроМашСервис БО-03, РЕСО Лизинг БО-П-11, О''КЕЙ 001Р-02, Брусника финанс 001Р-02 и АФК Система 001Р-19, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Росстат продолжает отчитываться о снижении потребительских цен, что поддерживает оптимизм на долговом рынке, - пишут эксперты. - Дезинфляция дает повод надеяться на снижение ключевой ставки на следующих заседаниях, поддерживая тренд к сползанию доходностей. Ставки по ОФЗ по всей длине кривой уверенно закрепились ниже 9% при ключевой ставке 9,5%. Если еженедельная статистика по ценам будет выходить в том же ключе, то рынок будет закладывать снижение ставки на 1 п.п. на июльском заседании. Это дает потенциал для дальнейшего снижения кривой в район 8,5-8,75%".

При этом ключевая ставка 8,5% на июльском заседании является предельно возможной в соответствии со среднесрочным прогнозом от регулятора, полагают аналитики инвесткомпании. Период активного снижения ставки, на их взгляд, может приближаться к завершению, что будет стимулировать переток капитала в более доходные бумаги.

"G-спреды в корпоративном сегменте расширились за счет отставания сегмента от ОФЗ. В среднем риск-премии по рынку выросли на 18-20 б.п. По мере замедления ОФЗ G-спреды будут сужаться. Потенциал для движения в сторону февральских уровней еще есть", - указывают стратеги BCS Express.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.