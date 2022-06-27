Акции "Самолета" сохраняют потенциал роста - ПСБ

Акции "Самолета" сохраняют потенциал роста, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Девелопер "Самолет" за пять месяцев 2022г увеличил скорректированную EBITDA на 94% в годовом сравнении, до 18,4 млрд рублей. Рентабельность по скорректированной EBITDA по итогам пяти месяцев составила 25,4%. Выручка компании выросла на 97% в годовом сравнении и составила 72,4 млрд рублей. Чистая прибыль выросла на 82% г/г, до 9,1 млрд руб. Компания продемонстрировала рост финансовых показателей на фоне увеличения на 89% г/г продаж первичной недвижимости за январь - май 2022г", - отмечается в комментарии банка.

Вместе с тем, темпы продаж по сравнению с I кварталом 2022г (128% г/г) замедлились. Компания отмечает, что в мае продажи начали восстанавливаться на фоне снижения ключевой ставки Банка России и стабилизации макроэкономической ситуации. "Самолет" представил прогноз, согласно которому компания в 2022г может реализовать около 1,25 млн квадратных метров на общую сумму около 200 млрд рублей. Таким образом, идея роста в акциях "Самолета" сохраняется, полагают аналитики ПСБ.

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