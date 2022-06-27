Банк России может взять паузу в повышении ставки - Росбанк

Банк России может взять паузу в повышении ставки на заседании 22 июля, полагают аналитики Росбанка.

Банк России в пятницу опубликовал результаты ключевых опросов - деловых ожиданий (в разрезе отраслей) и потребительских настроений. По мнению экспертов Росбанка, общий итог таков, что уровень пессимизма в экономике снизился, позволив улучшить ценовые ожидания. Со стороны производителей картина продемонстрировала сокращение градуса негатива в большинстве отраслей.

На взгляд аналитиков банка, на перспективу предстоящего заседания Банка России из текущих данных можно сделать два вывода: "Первый - значимость внутреннего спроса сейчас как никогда высока, и, наблюдая снижение инфляционных ожиданий (далеко не все откатились от пиковых уровней), стоит делать поправку на широкий разлет ожиданий и текущего состояния потребительской активности. Дополнительные стимулы от Банка России могут потребоваться в ближайшие месяцы, однако в условиях завышенных ожиданий сопутствующим может стать инфляционный риск".

Второй вывод: быстрое восстановление делового оптимизма предприятий может означать меньший разрыв выпуска, чем изначально предполагалось, считают эксперты. "В подобной ситуации сопутствующей "стоимостью" избыточных стимулов спроса могут стать нежелательные инфляционные последствия. В сухом остатке, опросы настроений (если настроения будут трансформироваться в реальную активность) могут охладить готовность Банка России к снижению ключевой ставки в июле", - резюмируют в Росбанке.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.