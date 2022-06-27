Акции Nike, Paychex и Micron будут интересны на текущей неделе - BCS Express

Акции Nike, Paychex и Micron будут интересны на текущей неделе, считает аналитик BCS Express Оксана Холоденко.

Эксперт указывает, что в фокусе этой недели будут корпорации, которые представят финансовые отчеты. Холоденко допускает сильные движения в бумагах.

"Компания Nike Inc. представит отчетность в понедельник, после закрытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $0,81 по сравнению с $0,93 за аналогичный период годом ранее. В пятницу бумаги выросли на 4,6%. Котировка - $112,9. Бумаги отскакивают от уровня поддержки $104. Первое сопротивление - $116 - это 50-дневная скользящая средняя. Больший потенциал роста - $121-123, где проходит верхняя граница среднесрочного нисходящего канала", - указывает аналитик.

Провайдер услуг на американском рынке труда Paychex представит отчетность в среду. "Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $0,79 по сравнению с $0,72 за аналогичный период годом ранее. В пятницу бумаги выросли на 4,4%. Котировка - $122,4. При негативном раскладе есть риски спуска акций в район $116", - отмечает Холоденко.

Чипмейкер Micron Technology Inc. представит отчетность в четверг. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $2,44 по сравнению с $1,88 за аналогичный период годом ранее. "В пятницу бумаги выросли на 4%. Котировка - $58,4. Бумаги начали разворот от $55. При позитивном "сюрпризе" они могут двинуться в район $65", - подчеркивается в комментарии.

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