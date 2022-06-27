Рубль, вероятно, останется в диапазоне 50-55 руб./$1 в ближайшие недели - "Локо-Инвест"

Курс рубля, вероятно, останется в диапазоне 50-55 руб./$1 в ближайшие недели с попыткой при этом протестировать его нижнюю границу, полагает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Основные налоговые выплаты, которые пройдут в понедельник и вторник, способны поддержать рубль. Далее свою роль может сыграть дивидендный фактор. Продолжается выдавливание валютных вкладов и банками. Все это, полагаем, будет поддерживать рубль в диапазоне 50-55 руб./$1 в ближайшие недели с попыткой протестировать его нижнюю границу", - указывает эксперт в комментарии.

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