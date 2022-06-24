Котировки акций АЛРОСА имеют хорошие шансы на рост - "Русс-Инвест"

Котировки акций "АЛРОСА" имеют хорошие шансы на рост до 75-77,7 руб. за штуку, полагает старший аналитик инвестиционной компании "Русс-Инвест" Роман Блинов.

"Информация о том, что в стране необходимо создать неприкосновенный запас из золота и драгоценных камней (данная инициатива инициирована не только Государственной Думой, но и Министерством финансов России), может существенно улучшить положение дел на рынке акций компании ПАО "АЛРОСА", - отмечает эксперт.

Разработчики законопроекта поясняли российской прессе, что его принятие позволит выделить резерв золота и драгоценных камней и расширит полномочия Президента РФ по использованию ценностей и изделий, находящихся в Государственном Фонде. Данный резерв предлагается использовать для "удовлетворения государственных потребностей" в области поддержания обороноспособности, экономической и финансовой безопасности РФ, возникающих при мобилизации и подготовке к ней, говорится в комментарии.

"Без компании "АЛРОСА" данная инициатива просто обречена. Глядя на промежуточные результаты сегодняшних торгов акциями "АЛРОСА", можно с уверенностью сказать, что ряд локальных инвесторов уже очень внимательно прочитали данный документ, и инициатива им явно импонирует. Стоимость одной акции компании к текущей минуте выросла на торгах в фондовой секции Московской Биржи на 2,76%, до 70,75 руб. На наш взгляд, такое стратегически важное предприятие, как "АЛРОСА", явно имеет все шансы к росту своей капитализации, что может привести к росту стоимости одной акции эмитента к уровням в 72,50 руб.", - прогнозирует Блинов.

По мнению эксперта, в перспективе укрепления спроса на данные акции, есть смысл ожидать возврат стоимости одной акции эмитента к уровням в 75-77,77 руб. за штуку. При этом стратегическим инвесторам есть смысл задуматься, что совсем недавно одна акция компании стоила свыше 100 рублей.

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