Рост индекса РТС может остановиться у отметки 1400-1500п на следующей неделе - "Велес-Капитал"

Рост индекса РТС может остановиться у отметки 1400-1500 пунктов на следующей неделе при отсутствии значимой поддержки со стороны рубля, считает аналитик "Велес-Капитала" Елена Кожухова.

По мнению эксперта, на предстоящей неделе основным нисходящим риском для фондового рынка РФ можно назвать санкционный. В понедельник и вторник страны Большой семерки соберутся на саммит и, вероятно, будут обсуждать очередные ограничительные меры в отношении России, которые, судя по поступающим сообщениям, могут затронуть в том числе золотодобывающий сектор.

"Запад пока не собирается смягчать санкционную риторику, а геополитическая напряженность усиливается, что может мешать повышению российских акций как минимум в краткосрочной перспективе. Индексу Мосбиржи на этом фоне может быть сложно выйти за рамки диапазона 2180-2505 пунктов, а повышение индекса РТС при отсутствии значимой поддержки со стороны рубля может застопориться у отметок 1400-1500 пунктов", - отмечает Кожухова.

Рубль, в свою очередь, в условиях ограничений на движение капитала и налогового периода сохраняет склонность к росту, но приостановил повышение у очередных максимумов с 2015г - 52,51 руб./$1 и 55,50 руб./EUR1 против доллара и евро соответственно, пробой которых откроет дорогу в район 48,80 руб./$1 и 52,40 руб./EUR1 соответственно, указывает аналитик.

На взгляд Кожуховой, в пользу возможной смены, как минимум, краткосрочного тренда говорило бы закрепление доллара и евро выше сопротивлений 59 руб./$1 и 62 руб./EUR1. В целом спрос на иностранную валюту в пределах РФ остается ограниченным, а теперь власти перешли и на рублевый механизм оплаты еврооблигаций, что, по мнению эксперта, пока не позволяет ожидать значительного роста доллара и евро.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.