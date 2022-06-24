Котировки золота в 3К22 будут колебаться в диапазоне $1760-1880/унц. - BCS Express

Котировки золота в III кв. 2022г, скорее всего, будут колебаться в диапазоне $1760-1880 за тройскую унцию, считает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев.

Аналитик отмечает, что за II квартал цены на золото потеряли около 7% и сейчас находятся около $1828/унц. Драгоценный металл в прошедшие месяцы выглядел довольно слабо, что, впрочем, справедливо для большинства commodities.

"Инфляция в США по итогам последних трех месяцев локально стабилизировалась, в том числе за счет нормализации базы расчета. Показывать высокие темпы роста цен в ближайшие месяцы будет сложно. На это накладывается довольно жесткая позиция ФРС по ДКП. В рамках стейтмента было отмечено, что "Комитет твердо намерен вернуть инфляцию к ее целевому уровню в 2%". Вероятно, такая формулировка признана подчеркнуть решительность ФРС в борьбе с инфляцией. В результате получаем, что и инфляция замедлится, и процентные ставки в будущем вырастут. Это негативные драйверы для цен на золото", - пишет Пучкарев.

По мнению эксперта, фактор геополитики в моменте способен оказывать сильное влияние на цену золота, однако эффект довольно быстро переваривается. Сейчас этот драйвер постепенно перестает быть актуальным. В результате ожидания по золоту на грядущий квартал у аналитика сдержанные: "Без появления новых драйверов котировки могут колебаться в районе $1760-1880. Чуть выше риски движения к нижней границе диапазона, но при обострении геополитической напряженности не исключены импульсы роста".

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