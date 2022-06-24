"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Visa с целью $213

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Visa Inc. с целью $213 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,2%, стоп-приказ: $190,5, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"С технической точки зрения бумаги демонстрируют разворотные сигналы после активного снижения, - указывают эксперты. - При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $190,5 риск на портфель составит 0,16%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,6".

Аналитики отмечают, что Visa является оператором крупнейшей международной платежной системы, действующей более чем в 200 странах и объединяющей свыше 15 тыс. финансовых учреждений. Ежегодно в системе компании обрабатывается порядка 165 млрд финансовых транзакций, а общий объем проведенных платежей превышает $10 трлн в год.

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