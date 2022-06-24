"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сбербанка с целью 155 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Сбербанка с целью 155 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,6%, стоп-приказ: 126 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Руководство Сбербанка ранее заявило, что банк решит свои проблемы к середине года и во второй половине года войдет в нормальный режим функционирования, - отмечают эксперты. - Банк не собирается отказываться от текущей стратегии развития. Кроме того, Сбербанк уже начал разрабатывать международную расчетную систему, альтернативную SWIFT".

"С технической точки зрения цена акции вышла из краткосрочного канала. Идея на рост бумаги с целью 155 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 126 руб. риск на портфель составит 0,59%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,5", - указывают аналитики "Финама".

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