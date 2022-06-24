S&P 500 будет торговаться в пятницу, скорее всего, в диапазоне 3780-3880п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 будет торговаться в пятницу, скорее всего, в диапазоне 3780-3880 пунктов, полагают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 продолжает восходящую тенденцию последних четырех дней. RSI остается вблизи нейтральных значений. MACD указывает на ослабление активности "медведей", но они по-прежнему преобладают на рынке. Уровнем ближайшей поддержки для индекса широкого рынка служит диапазон 3600-3660 пунктов", - отмечают эксперты в комментарии", - пишут аналитики инвесткомпании.

Они подчеркивают, что интенсивное повышение ставок ФРС оказывает существенное давление на стоимость активов. При этом регулятор ужесточил условия прохождения ежегодных стресс-тестов для банков. По данным Федрезерва, более 30 из них в случае развития экономического кризиса, в результате которого образовался бы убыток в размере $612 млрд, продолжат удовлетворять минимальным требованиям к достаточности капитала.

"Прошедшие стресс-тесты банки в ближайшие дни планируют объявить ориентиры в отношении своих дивидендов и программ обратного выкупа акций. Barclays прогн озирует совокупные выплаты JPMorgan (дивиденд и buy back) в сумме около $19 млрд, притом что за 2021г банк вернул акционерам более $30 млрд. Bank of America и Wells Fargo направят на эти цели более $15 млрд, что, впрочем, значительно меньше, чем в прошлом году. Morgan Stanley и Citigroup замыкают топ-5 по объему дивидендов и обратного выкупа. Goldman Sachs, как ожидается, перечислит своим инвесторам $6-8 млрд", - отмечается в комментарии.

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