Стоимость барреля нефти может повыситься к ноябрю до $150-175 - "Русс-Инвест"

Стоимость барреля нефти Brent может повыситься к ноябрю до $150-175, полагает старший аналитик инвестиционной компании "Русс-Инвест" Роман Блинов.

"Стоимость сырой нефти на товарно-сырьевом рынке последние 2 недели снижается, даже не смотря на введение так называемого "нефтяного эмбарго" со стороны Европейского Союза в отношении поставок сырья из России. Но при этом мы склонны утверждать, что последнее снижение стоимости "чёрного золота" всё равно пока укладывается в рамки не только широкого бокового канала, но и в рамки растущего тренда, который уже сформирован с октября - декабря 2021г. События зимы 2022г только увеличили амплитуду всего растущего тренда и привели цены на сырьё к новым локальным максимумам и дальнейшей консолидации, что позволило стоимости сырья сформировать широкий боковой коридор", - пишет эксперт.

Аналитик инвесткомпании, исходя из оценки происходящего на товарно-сырьевом рынке и с учётом тех факторов, которые в данный момент формируют движения на глобальном рынке международного оборота капитала, утверждает, что рынок сырья в рамках растущего тренда сформировал несколько зон устойчивой поддержки рынка. До той поры, пока рынок не пройдёт все определённые уровни, говорить о смене общей тенденции рано.

"Итак, уровни существенной поддержки рынка сформированы на отметках $95-100/барр., далее есть диапазон $105-110/барр., но кроме всего прочего есть и уровни сопротивления, расположенные в диапазоне $119-123-128/барр., - констатирует Блинов. - Сейчас рынок сырья пришёл к уровням $110-112,5/барр., но это совершенно не отменяет возвратного движения стоимости сырья к торговому диапазону на отметках $119-123/барр. Скоро в Америке будет проходить национальный праздник - День Независимости, и от его итогов будут отсчитываться самые разные индикаторы, в том числе и оценивающие спрос на бензин и сырьё в целом. Американцы очень любят покататься в летний период по просторам страны, а для этого нужен бензин. Бензин делается из нефти, нефть стоит недёшево и, возможно, еще не раз подорожает".

Эксперт указывает, что с учётом общей разбалансировки мировой логистики и с учётом уже введённого в отношении России "нефтяного эмбарго" необходимо понять одно - мир пришёл к новому циклу стоимостных оценок не только стоимости вторичного оборота международного капитала. Главное, что мир пришёл к новым стоимостным оценкам мировых энергетических ресурсов, и этот тренд только в начале своего пути.

"В своих прогнозах на перспективу ряд крупнейших инвестиционно-банковских домов уже писали о том, что к ноябрю стоимость одного барреля нефти марки Brent может подняться к уровням свыше $135-150/барр., нас это не удивит. Некоторые, отдельные "горячие головы" пишут и об уровне в $200/барр., но это уже слишком. А вот уровни в $150-175/барр. могут действительно быть на экране", - прогнозирует стратег "Русс-Инвеста".

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