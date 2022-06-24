Возможна новая волна снижения цены нефти в начале следующей недели - "Финам"

Возможна новая волна снижения котировок нефти марки Brent в начале следующей недели, считает старший аналитик "Финама" Александр Потавин.

"Котировки августовских фьючерсов на нефть остановили падение, которое имело место в начале текущей недели. Инвесторы оценивают риски рецессии и возможные последствия для рынка нефти от повышения процентных ставок, низких запасов и перспектив спроса на топливо с учетом возможной рецессии в экономике. Помимо нефти, в июне наблюдается активное снижение цен по большинству сырьевых товаров (медь, никель, железная руда). Ключевая причина - ожидания замедления глобального экономического роста в условиях роста процентных ставок и ужесточения ДКП ключевыми мировыми ЦБ с целью борьбы с высокой инфляцией. Конечно, это не текущие проблемы, но, когда рынок созрел для коррекции, можно отыгрывать и среднесрочные риски", - отмечает эксперт в комментарии.

Спрос на нефть напрямую зависит от экономической активности, напоминает Потавин. Если экономика США или Европы свалится в рецессию, то спрос может ощутимо замедлится, что вернет цены на сырье на более адекватные уровни, которые будут комфортны для потребителей. Так, предварительный июньский индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг США оказался значительно ниже ожиданий, наряду с падением данных по производству в Германии, обращает внимание аналитик.

Также Потавин обращает внимание, что в четверг были интересные новости по нефти вокруг Индии (третий в мире по объемам импортер сырья).

Эксперт инвесткомпании указывает, что в настоящее время на графике новых волн роста не видно, значит, у "быков" мало сил и цены рискуют показать новое снижение в начале следующей недели. "Новая волна продаж может опустить цены в район $104/баррель. Среднесрочно на уровне $100/баррель находится сильная поддержка, а ближайшее сопротивление располагается в районе $125/баррель. В этом ценовом диапазоне котировки нефти марки Brent могут "пилить" довольно долго. Сейчас цена находится в средней части этого торгового диапазона. Нефть у нижней границы будет интересна к покупке", - пишет аналитик.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.