"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций FedEx Corp. с прогнозной стоимостью $295 за штуку, что предполагает потенциал роста 29% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Американская логистическая компания FedEx опубликовала отчетность за четвертый квартал 2022 финансового года с окончанием 31 мая. Скорректированная чистая прибыль на акцию в отчетном периоде увеличилась на 37,1% г/г - до $6,87, что совпало с ожиданиями, констатирует аналитик отдела анализа акций "Финама" Наталия Пырьева. Выручка компании в марте-мае увеличилась на 8,1% г/г - до $24,4млрд, превысив консенсус-прогноз в $24,05 млрд. Операционная прибыли повысилась на 6,7% г/г - до $1,92 млрд - благодаря высокой экономической эффективности менеджмента компании, за счет чего удалось компенсировать снижение спроса на отгрузки из-за замедления мирового экономического роста и сбоев в цепочках поставок, а также увеличение расходов на оплату труда.

Оценивая предстоящий финансовый год с окончанием в феврале 2023 года, руководство FedEx заявило, что ожидает прибыль в диапазоне от $22,45 до $24,45 на акцию (в 2022 ф.г. EPS составила $20,61) и рассчитывает выкупить акции с рынка на сумму около $1,5 млрд в течение первой половины следующего финансового года, отмечает эксперт инвесткомпании.

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