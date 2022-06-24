Инвестбанк Синара позитивно оценивает перспективы цены бумаг Polymetal

"Инвестиционный банк Синара" позитивно оценивает перспективы цены бумаг Polymetal с прогнозной стоимостью на уровне 930 рублей за штуку, сообщается в обзоре.

"Polymetal планирует 22 сентября 2022 года объявить решение по дивидендам за 2021 год и промежуточные дивиденды за 1П22 одновременно с публикацией результатов за 1П22. Вместе с тем после ввода Евросоюзом санкций против НРД российские акционеры, хранящие там акции компании (22% от всего акционерного капитала), не смогут получить дивиденды от эмитента. Компания на текущем этапе не рассматривает возможность выкупа акций. Polymetal не представил новой информации о потенциальном разделении казахстанских и российских активов, которое, по нашему мнению, должно стать существенным катализатором роста стоимости акций. Ожидаем, что компания сообщит подробности о выделении активов в июле-августе этого года. Мы по-прежнему позитивно оцениваем бумаги Polymetal, целевая цена - 930 рублей за штуку", - отмечает аналитик Дмитрий Смолин.

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