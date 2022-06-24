BCS Express рекомендует покупать акции Okta с прогнозной ценой $115

Аналитики BCS Express рекомендуют покупать акции Okta Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $115 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Котировки акций компании с начала года снизились на 60% против 33% отраслевого индекса, констатируют эксперты. Отстающая динамика цены акций связана со сжатием рыночных мультипликаторов, отмечают они: на начало года мультипликатор EV/S составлял 20х против 6,4х на текущий момент. Сжатие мультипликаторов наблюдалось на фоне роста ставок на долговом рынке.

"Okta входит в группу быстрорастущих компаний, 4-летний CAGR выручки - 50%, однако компания является низкомаржинальной: FCF маржа ~5-9%. Акции компаний с низкой маржой показали более сильное снижение. Помимо общерыночных факторов, негативное влияние на котировки оказал взлом систем Okta со стороны хакерской группы. При этом необходимо отметить что взлом систем (январь 2022 года) не привел к существенной потери данных клиентов. Финансовые результаты за первый квартал указывают на отсутствие оттока клиентов или ухудшения динамики заказов. Менеджмент не закладывает ухудшение прогнозов финансовых результатов на фоне прошедшего инцидента", - указывают аналитики. - На текущий момент мультипликатор EV/S (2023 год) составляет 6,4х, что на 2,6 стандартных отклонения ниже средних значений за последние два года".

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