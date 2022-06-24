Дивиденды и объем buyback Bank of America могут оказаться ниже ожиданий - "Мои Инвестиции"

Размер дивидендов и объем buyback Bank of America Corp. могут оказаться ниже ожиданий, отмечают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"ФРС провела стресс-тест банков - все крупнейшие банки США сохранят достаточность капитала при сценарии глобальной рецессии. При этом достаточность капитала 1-го уровня у Bank of America снизится до 7,6% (минус 300 б.п. относительно уровня четвертого квартала 2021 года). Банк стал более восприимчив к стрессу по сравнению с предыдущим тестированием. На этом фоне дивиденды и объем buyback (будут объявлены на следующей неделе) могут оказаться ниже ожиданий", - указывают эксперты.

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