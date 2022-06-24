Вероятно укрепление рубля на торгах в пятницу - Sber CIB

Вероятно укрепление рубля по отношению к доллару США и евро на торгах в пятницу, считают аналитики Sber CIB.

Дефицит предложения на физическом рынке нефти сохраняется. По мнению экспертов инвестбанка, если не появится новостей, указывающих на замедление глобального экономического роста, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent по итогам недели может подорожать примерно до $112 за баррель.

Доходности российских гособлигаций в четверг снизились на 7-16 б.п. при торговом обороте выше среднего. В пятницу выйдут данные по инфляционным ожиданиям населения. Если окажется, что они стали слабее на фоне укрепления рубля, доходности ОФЗ снизятся еще сильнее, указывают в Sber CIB.

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