Потенциал роста цен ОФЗ сохраняется - ПСБ

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) сохраняют ожидания снижения кривой доходности ОФЗ до 8-8,5% годовых в течение текущего лета, сообщается в комментарии.

Дополнительную поддержку рынку будут оказывать погашения ОФЗ во второй половине июля на 0,4 трлн руб., отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Центра аналитики и экспертизы ПСБ Дмитрий Грицкевич.

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