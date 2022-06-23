Инвесторы на рынке акций РФ ждут геополитических и корпоративных сигналов - "Велес Капитал"

Инвесторы на российском рынке акций продолжат ждать геополитических и корпоративных сигналов, говорится в комментарии аналитика "Велес Капитала" Елены Кожуховой.

"Продажи за рубежом на данный момент умеренны, а день ожидается насыщенным на макроэкономические события, которые могут повлиять на ход торгов. На российском рынке акций продолжат ждать геополитических и корпоративных сигналов, в частности решения собрания акционеров "Татнефти" по дивидендам. Накануне финальные дивиденды за 2021 год с доходностью 12,4% подтвердили в "МТС", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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