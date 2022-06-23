Рубль, вероятно, укрепится до 52 руб./$1 в четверг - Sber CIB

Курс рубля по отношению к доллару на торгах в четверг приблизится, вероятно, к уровню 52 руб./$1, а к концу текущего месяца может достичь отметки 50 руб./$1, считают аналитики Sber CIB.

Доходности выпусков гособлигаций с фиксированным купоном, скорее всего, снизятся в четверг на 10 б.п. или больше на фоне продолжения дефляции в России, отмечают в инвестбанке.

Также эксперты Sber CIB считают, что в четверг котировки нефти марки Brent снова могут проверить на прочность поддержку на уровне $107 за баррель.

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