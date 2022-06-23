Рубль может протестировать сверху вниз уровень 50 руб./$1 в июне - "Алор Брокер"

Рубль может протестировать сверху вниз уровень в 50 руб./$1 уже в текущем месяце, считает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Рубль продолжает укрепление к доллару. В среду российская валюта подорожала почти на 1,2%, но закрепиться под несильной поддержкой 53 руб./$1 не смогла. Ждем, что это произойдет в четверг, - указывает эксперт в комментарии. - По характеру торгов складывается впечатление, что экспортеры еще не начали активно продавать валюту в рамках подготовки к выплатам налогов. Не видно было на бирже и денег от платежей за газ. Если это так, то начала увеличения выброса валюты на Московскую биржу стоит ожидать в ближайшие часы, и рубль в паре с долларом вполне может "пощупать" на прочность отметку 50 руб./$1 уже в этом месяце".

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